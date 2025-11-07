この記事をまとめると ■かつてトヨタのタクシーといえばセダン型のコンフォートやクラウンコンフォートだった ■トヨタテクノクラフトが「コンフォートGT-Zスーパーチャージャー」を発売 ■60台限定で生産された旧車風スタイルをもつ貴重なFRセダンのカスタマイズカーだ いまとなっては貴重なコンパクトFRセダンのホットモデル いまではトヨタのタクシーというとJPNタクシーが主流となっているが、それ以前は昔ながらのセダン型