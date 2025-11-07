11月7日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは298銘柄。東証終値比で上昇は141銘柄、下落は127銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は63銘柄。うち値上がりが36銘柄、値下がりは18銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信は20円高となっている。 PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の7日終値比の上昇率・下落率ラ