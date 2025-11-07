映画『ゴールデンカムイ』主題歌として書き下ろした衝動溢れるロックナンバー「輝けるもの」をはじめとするヒット曲も目白押し、ACIDMANが4年ぶりとなる13作目のアルバム『光学』を10月29日にリリースする。7年ぶり7度目となる10月26日の日本武道館公演といい、最新アルバムと同時発売されるトリビュートアルバム『ACIDMAN Tribute Works』といい、何やら周年のアニバーサリーを思わせる…そんな活況は意識したものではなく、たま