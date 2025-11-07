札幌・手稲区のブランドショップで発生した強盗傷害事件で、逮捕された男らが奪った高級腕時計などの総額が、およそ１２００万円にのぼることが分かりました。強盗傷害などの疑いで逮捕・送検されたのは、札幌市の富山空龍容疑者です。富山容疑者は９月１日、すでに逮捕されている男３人と共謀して、札幌市手稲区のブランドショップに侵入し、男性従業員を殴りけがをさせたうえ、現金およそ３５万円などを奪った疑いが持たれていま