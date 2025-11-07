俳優の遠藤憲一（64）が7日、自身のSNSを更新。愛犬「クロミ」の姿が反響を読んでいる。遠藤は「4人掛けソファの半分以上を使って寝ます」と、黄色いソファで寝そべる愛犬の姿をアップ。しかし「クッションの四角は破壊済みです」と打ち明け、「観察してると楽しいです」と伝えた。この投稿にフォロワーからは「くろみちゃんおっきい！！（笑）」「まったり過ごすくろみちゃんが愛らしいですね」「うちのスタンプーも四隅と