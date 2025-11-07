社会人野球の日本選手権第7日は7日、京セラドーム大阪で2回戦が行われ、日本生命（大阪）と東邦ガス（愛知）が勝って準々決勝に進んだ。日本生命はJFE西日本（広島）を4―1で下した。東邦ガスは三回に宮下が満塁本塁打を放ち、明治安田（東京）を5―2で破った。第3試合は、三菱自動車岡崎（愛知）とホンダ（東京）が対戦。