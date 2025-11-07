綾野剛主演の映画『星と月は天の穴』より、主人公のなじみの娼婦・千枝子（田中麗奈）の新場面写真が解禁された。【写真】田中麗奈の新境地――『星と月は天の穴』場面写真脚本家の荒井晴彦が監督を務めた本作は、長年の念願だった吉行淳之介による芸術選奨文部大臣受賞作品を映画化。過去の離婚経験から女を愛することを恐れる一方、愛されたい願望をこじらせる40代小説家の日常を、エロティシズムとペーソスを織り交ぜながら