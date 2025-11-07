山田洋次監督の映画最新作『TOKYOタクシー』より、主演の倍賞千恵子や、木村拓哉、蒼井優らキャストが本作の撮影を振り返ると共に、山田組の温かな現場の舞台裏を収めたメイキング映像とメイキング画像が解禁となった。【動画】倍賞千恵子や木村拓哉、蒼井優が本作の撮影を振り返る！舞台裏を収めた『TOKYOタクシー』メイキング映像松竹創業130周年作品で、山田監督の91本目の作品となる本作は、フランス映画『パリタクシー