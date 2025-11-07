水上恒司が主演し、木戸大聖、綱啓永、BE：FIRST・JUNONらが共演する映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』より、インタビューや鼎談、撮影現場の裏側、初出しとなる本編映像がたっぷり収録された特別映像2種が解禁された。【動画】特別映像2種到着！物語の核心に迫る「ストーリー篇」、キャラクターたちの個性と絆を描く「キャラクター篇」本作は、累計発行部数1000万部を突破した不良漫画を実写映画化。監督は『ブルー