V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子東地区）のＴＭ東京スパークルは7日（金）、渡邊秀真が新たに加入することを発表した。クラブ公式SNSが伝えている。 渡邊は法政大学在学中の4年生で、高い飛躍力を武器にする身長180センチのアウトサイドヒッター。高校時代は強豪・駿台学園でプレーをし、2021年の全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー）では2年生ながら主力として活