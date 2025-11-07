台風26号は今夜7日には強い勢力に発達し、その後、非常に強い勢力に発達する見通しです。台風の進路はまだ定まっていませんが、沖縄では10日(月)ごろから警報級の大雨や高波となる可能性があります。その先は本州でも雨が強まる可能性があり、台風の動向に注意が必要です。台風は今後「非常に強い」勢力へ台風26号は、今日7日午後3時現在、フィリピンの東にあって、1時間に20キロの速さで西北西に進んでいます。中心気圧は975ヘク