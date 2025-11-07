マッツ・ミケルセンの生誕60年を記念して、日本劇場初公開作からキャリアを象徴する代表作まで上映する「〈北欧の至宝〉マッツ・ミケルセン生誕60周年祭」（11月14日〜）より、上映作『アフター・ウェディング』の冒頭映像が解禁された。【動画】マッツ・ミケルセンの繊細な演技にくぎ付け『アフター・ウェディング』冒頭映像解禁！プロのダンサーとして約10年にわたるキャリアを持ちながら、映画『プッシャー』（1996）で鮮