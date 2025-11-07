経験 この10年くらいのことお笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也が17、18年ぶりに筆を執り、自らの日常を綴った初の書き下ろしエッセイ『経験 この10年くらいのこと』（上田晋也/ポプラ社）。2021年に刊行された同書の文庫版が、2025年11月6日（木）に発売された。上田といえば司会王でありメディア王であり、うんちく王でもある――群雄割拠の芸能界におけるキングオブキング。そんな彼が2021年のコロナ禍に50代を迎え、