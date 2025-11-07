2023年に、27年連れ添った13歳年上の妻、デボラ＝リー・ファーネスと電撃離婚を発表したヒュー・ジャックマン。W不倫が伝えられるなか、デボラが離婚について全てを明かす暴露本の発売を計画しているそうだ。【写真】ヒュー・ジャックマン、W不倫の恋人サットン・フォスターと空港で2ショットPageSixによると、離婚後は主に母国オーストラリアで過ごしているデボラが、最近、米ニューヨークで大手出版社を訪れ、「愛とアイデン