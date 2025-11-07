新日本プロレスの道場部屋で２人部屋だったＫＥＮＳＯさんとのタッグでステップアップしていた直後の２００２年、思わぬ誘いを受けることになりました。１月４日東京ドーム大会が終わって、当時付け人を務めていた武藤（敬司）さんの荷物をまとめて帰ろうとしていたら「おうタナ、道場まで送ってやるよ」って言われて。武藤さんのベンツで道場に向かう道中で、ファミレスに入って食事することになったんです。ああ、武藤さんと