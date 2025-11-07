✓濃厚なチーズの味わいとワインのペアリングをお手軽に楽しもう！！暦の上で冬の始まりを意味する“立冬”。「成城石井」では“立冬”を「Lit（照らす）To（冬）」と読み解き、明るく楽しく冬へ向かう食卓を彩ってほしいと「立冬フェア〜チーズとワインでおいしい冬支度〜」を2025年11月30日（日）まで開催。 少し寒くなってきて、よりおいしく感じられるチーズの濃厚な味わいと、それに合うワインが店頭に並びます。 チー