Ｊ１清水は７日、ホーム・Ｃ大阪戦（９日）に向け静岡市内で一部非公開調整した。先月末にぎっくり腰を発症していた秋葉忠宏監督は、この日までに回復したことをアピール。強気のタクトで９月以来の連勝をつかみにいく。１週間前にポールを杖代わりにしていた指揮官が復活した。「多少痛みはあるが、だいぶ元気になった」と笑顔。ストレッチや患部を温めるなど懸命に回復を図り、この日の練習ではいつも通り声を張って指揮した