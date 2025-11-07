日本サッカー協会は７日、イングランドに遠征するＵ―２２日本代表を発表。Ｊ２ジュビロ磐田のＭＦ川合徳孟（１８）がメンバー入りした。静岡県浜松市出身の川合は中学から磐田の下部組織で育ち、今季トップ昇格。４月５日の山形戦でリーグデビューし、同２０日の秋田戦では初ゴールも挙げた。８月末にはＵ―２２日本代表に選ばれ、ミャンマーで行われたＵ２３アジアカップ予選のクウェート戦でハットトリックを記録した。