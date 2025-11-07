メ～テレ（名古屋テレビ） 動物たちの環境整備に役立ててもらおうと、名古屋の東山動植物園の「いのちつなぐ基金」に寄付が贈られました。 寄付金100万円を贈呈したのは、自動車販売店などを展開する名古屋のNTPホールディングスです。 2011年にグループ会社がサイの支援活動を始めてから15回目の寄付となり、名古屋市の広沢一郎市長が感謝状を贈りました。 「(東山動植物園は)希少種の動物もたくさん