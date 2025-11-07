女優のアイラ・フィッシャー（４９）は、映画「グランド・イリュージョン見破られたトリック」で共演した俳優のウディ・ハレルソンの靴を履かない習慣に驚きを語った。 【写真】共演者を驚かせるほどのこだわりを持つウディ・ハレルソン トーク番組「ウォッチ・ホワット・ハプンズ・ライブ」に出演したアイラは、「ウッディのことは大好きだけど、彼の欠点は靴を履かないこと。いつでも、どこでも、ビ&#