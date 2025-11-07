モーニング娘。'25の横山玲奈（24）が11月いっぱいは休養することが7日、分かった。ハロー！プロジェクトの公式サイトで発表された。 【写真】さんまの隣でもリラックス！余裕のピースを見せる横山 サイトでは「メンバーの横山玲奈ですが、ここ数日、加療中のメニエール病の症状が強く出ることが度々あり、医師より『3週間程度休養することが必要』との診断を受けました。」と説明。「これを