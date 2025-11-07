福岡県苅田町でトヨタ自動車が進めていた電気自動車＝EV向けのバッテリー工場の建設計画が見直しとなることが分かりました。服部知事は、トヨタ自動車の社長らと6日、面会し報告を受けたと明らかにしました。■福岡県・服部知事「事業計画、これの再構築を進めている。今後、1年程度をかけて、幅広に新たな事業計画を策定したいというお話をいただきました。」福岡県の服部知事は、トヨタ自動車の佐藤恒治社長らと福岡市内で