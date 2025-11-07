〈「不倫疑惑が報じられた女優さんのコメント欄は地獄…」塩田武士と有働由美子が語り合った〈週刊誌の罪×SNSの罰〉〉から続くある日、ネット上に突如書き込まれた「宣戦布告」。そこには、83人の名前、住所、職場……あらゆる個人情報が晒されていた--。SNSで苛烈な誹謗中傷を行う人々への復讐から幕を開ける塩田武士氏の小説『踊りつかれて』のテーマは、「週刊誌の罪×SNSの罰」だ。【写真】この記事の写真を見る（4枚）