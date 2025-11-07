〈「移動中に亡くなるかもしれない」ガリガリにやせ細り、救急車で帰宅…“原発不明がん”に襲われた男性が過ごした「最後の日々」〉から続くある日、夫が原因不明の腹痛に襲われ、原因を特定できないまま衰弱していった末、3ヶ月を経て判明した病名は「原発不明がん」、そして余命はわずか数週間だった――。【画像】グルメだった男性が衰弱する中で選んだ「最後の食事」とは？国民病とされる「がん」。その中には、発生率が