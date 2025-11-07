〈「尿でさえ愛しく思える」原発不明がんで“ガリガリにやせ細った夫”と自宅で過ごした60代女性が振り返る「最後の日々」〉から続くある日、夫が原因不明の腹痛に襲われ、原因を特定できないまま衰弱していった末、3ヶ月を経て判明した病名は「原発不明がん」、そして余命はわずか数週間だった――。【画像】原発不明がんに襲われ、衰弱したグルメ男性が選んだ「最後の食事」とは？国民病とされる「がん」。その中には、発生