11月6日、朝日奈央がInstagramを更新。妹との写真を公開した。【写真】妹と“お揃いコーデ”で楽しんだ姉妹ディズニーSHOTを公開同日更新の別投稿にて、10月に妹が30歳を迎えたといい、東京ディズニーシーに2人で遊びに行ったり、家族でお祝いをしたりと、楽しい時間を過ごしたことを報告していた朝日。今回の投稿では、「妹のお誕生日ディズニー 初めて2人で行きました」「事前に打ち合わせをしてお揃いの洋服で行ったよ」と明か