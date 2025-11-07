フリーアナウンサーの上重聡（45）が6日、自身のインスタグラムを更新。元東京ヤクルトスワローズ選手・コーチの宮本慎也氏（55）との“緊張”2ショットを披露した。【写真】「手の力の入りようで緊張がわかります笑」宮本慎也氏との2ショットを披露した上重聡アナ上重アナは「本日はPL学園の大先輩、宮本慎也さんとご一緒させて頂きました！私の手の力の入りようで緊張がわかります笑」とのコメントとともに1枚の写真をアップ