週末は日本付近を低気圧や前線が通過し、9日(日)は九州から北海道まで広い範囲で雨が降るでしょう。急な強い雨に注意が必要です。8日(土)午後9時の予想天気図です。東シナ海の低気圧が東へと進む見込みです。9日午前9時になると、低気圧の中心が日本海の西部に達するでしょう。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、さらに上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。9日は西から次第に天気が悪化する見込みです。