左から：サントリー スピリッツ本部ウイスキー部 部長 小田明氏、サントリー 山崎蒸溜所 工場長 有田哲也氏サントリーは、シングルモルトウイスキー「山崎」ブランドの魅力を体感できる特別イベント「THE YAMAZAKI EXPERIENCE IN GINZA」を日比谷BAR WHISKY−S（ウイスキーズ）（東京都中央区）で、11月1日から12月30日まで期間限定で開催している。同イベントは、世界的な酒類コンペティション「インターナショナル・スピリッツ・