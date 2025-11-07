瀬戸内地方は、高気圧に覆われて全域で晴れています。夜も晴れの天気が続くでしょう。雨の心配はない見込みです。 8日も昼過ぎにかけて青空が広がりそうですが、夕方からは次第に雲が増えるでしょう。朝の最低気温は岡山で8度、津山で6度、高松で10度の予想です。日中の最高気温は岡山、津山、高松で19度でしょう。7日と同じくらいか低い気温になります。 9日は低気圧や前線の影響で、広く雨が降る見通しです。最高気温は平年並