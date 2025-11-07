LINE・アプリ会員限定で「生ビールが1杯100円になる」…そんなキャンペーンを実施するのが株式会社モンテローザ。実施期間は、2025年11月10日（月）と11月17日（月）の2日間限定。白木屋、笑笑、魚民、目利きの銀次、山内農場、千年の宴などの全国769店舗（2025年11月7日現在）が対象になるという。キャンペーンを利用できるのは、株式会社モンテローザの公式アプリ「モンテアプリ」の会員、または対象店舗のLINE公式アカウントの