山形県米沢市の老舗温泉にクマが一時居座り、7日昼頃、山形県内で初となる緊急銃猟で駆除されました。 【画像を見る】壊れたふすま…荒らされた棚…盾構える警察官の姿も 経営者家族は6日夜、建物の中で不審な音を聞いたことから防火扉の奥に避難し一夜を明かしていたということです。 壊されたふすま。 棚が倒され、床に散乱しています。 老舗温泉旅館に侵入したクマ クマが侵入したのは米沢市大沢にある滑川温泉福島屋です