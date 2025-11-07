プロレスラー・アントニオ猪木が亡くなって3年が経った。今も語り継がれるモハメド・アリとの世紀の一戦を前に、猪木のスパーリング相手を務めたのが当時若手レスラーだった木村健悟氏だ。木村氏は「強敵を病院送りにした“アリキック”は、サポーターをつけた状態で受けても相当なダメージが残った」という――。※本稿は、佐山聡・藤原喜明ほか『アントニオ猪木と新日本「道場」最強伝説』（宝島社）の一部を再編集したものです