米沢市の他、クマはきょうも県内各地で目撃されています。 【写真を見る】クマが木の上で柿を食べる→麻酔銃を撃ち落ちてきたクマを捕獲県内でクマの目撃相次ぐ（山形） 飯豊町ではクマが住宅敷地の柿の木の上に４時間ほど居座りました。 このクマは捕獲され、山奥に放されました。 飯豊町によりますときょう午前６時４５分ごろ、飯豊町中の住宅の庭にクマ１頭がいるのを住民が目撃しました。 その後、一時クマの行方はわか