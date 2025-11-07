12月6日に大宮ソニックシティ大ホールで開催予定だった音楽詩「火垂るの墓」が開催延期となることが7日、発表された。同公演を運営する「RENAISSANCE CLASSICS（DAF株式会社）」が公式サイトを通じて伝え、延期の理由を「止むを得ない諸事情により」と説明した。公式サイトで「この度、弊社の止むを得ない諸事情により、大変遺憾ながら、音楽詩「火垂るの墓」公演（12月6日大宮ソニックシティ大ホール）の開催を延期させていた