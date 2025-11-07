来季でのＪ１昇格へ早くも舵を切りました。北海道コンサドーレ札幌は、かつて主将も務めたクラブＯＢ・河合竜二さんのＧＭ就任を発表しました。（河合竜二さん）「闘将と呼ばれていた。熱い気持ちでクラブのために尽力する」チーム強化の最高責任者となるゼネラルマネージャーへ就任する河合竜二さんは、選手時代に８シーズンにわたってコンサドーレでプレー。キャプテンを務めるなど、