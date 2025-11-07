農林水産省は７日、全国のスーパーで１０月２７日〜１１月２日に販売されたコメの平均価格（５キロ・グラムあたり）が、前週より２７円高い４２３５円だったと発表した。２週ぶりの値上がりで、９週連続の４０００円台となり、依然として高値圏が続いている。農林水産省は７日、全国のスーパーで１０月２７日〜１１月２日に販売されたコメの平均価格（５キロ・グラムあたり）が、前週より２７円高い４２３５円だったと発表した