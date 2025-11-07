8日（土）は、北海道では寒気の流入が続く影響で朝までは日本海側やオホーツク海側で雪の降る所があるでしょう。一方、日本海の高気圧が東北付近を通って日本の東に移動するため、東北から九州にかけては広い範囲で青空が広がる見込みです。ただ、東シナ海に前線を伴った低気圧が進んでくるため、九州では午後は次第に雲が広がり、夜には雨の降る所がありそうです。沖縄は湿った空気の影響で晴れたり曇ったりとなり、所によりにわ