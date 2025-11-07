国会では7日から予算委員会がスタートし、高市首相が本格論戦に臨んでいます。国会記者会館から、フジテレビ政治部・福田真子記者が中継でお伝えします。異例の午前3時から勉強会を行い、入念な準備をして臨んだ高市首相に対し、野党側は連立を組む日本維新の会が食料品の消費税減税を求めていることについて見解をただしました。立憲民主党・本庄知史衆院議員：維新の会は食料品消費税ゼロに賛成だということは承知しているが、高