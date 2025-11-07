編み物ブームの生みの親？！あの『ニッターズハイ！』作者の猫田さんが、編みぐるみに挑戦する連載NHK出版『すてきにハンドメイド』テキストInstagram第3回が公開！前回は手加減を意識して編んだ猫田さん。今回は11月号で紹介する「ヒツジの編みぐるみ」に挑戦。さっそくパーツを編んでいきますが、ループ糸に苦戦！なんとかの組み立てまでたどり着き、あとは顔の刺しゅうを残すだけ。完成を目指しま