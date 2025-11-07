元タレントでYouTuberの木下優樹菜さん（37）が2025年11月6日、体調不良を明かすとともに、自身の言葉遣いをめぐる反響についてインスタグラムで言及した。「いちいち世直し余計なお世話系受け付けてない」木下さんはインスタのストーリーズで「一個言いたい事がある」と切り出し、続く投稿ではスープと毛布の写真を披露しながら、字幕で「インフル予防接種の副反応うぜえ」と不調を訴えた。これに補足する形で、「口悪いですよ