トヨタ名車「ランクル60」復活で初公開！トヨタは2025年11月4日、米国ラスベガスで開幕した「SEMA SHOW（SEMAショー）2025」において、新たなカスタムモデル「ターボ・トレイルクルーザー」を初公開しました。トヨタ名車「ランクル60」復活で初公開！このモデルは、トヨタの伝統的な名車である「ランドクルーザー60（FJ60）」をベースに、最新のテクノロジーを融合させたレストモッド車両で、クラシックカーでありながら現代の