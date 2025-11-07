大相撲の第６９代横綱の白鵬翔さんがピカピカの新車を披露した。７日にインスタグラムで「新車がやっときたー！」と報告。「トヨタＬＥＸＵＳＬＭ」と車種を明かし、「本当にありがとうございました！」「さ、仕事頑張るそ！」と感謝した。納車される様子を動画で掲載。白鵬さんは両腕を広げて喜び、デザートのろうそくも吹き消して満面の笑顔。レクサスの公式サイトによると、価格は１５００万円から２０１０万円とな