お年寄りへの理解を深めようと、高知県高知市の三里中学校の生徒たちが、関節の動きにくさや見えにくさ、聞こえにくさなどを疑似体験しました。11月6日、お年寄りの疑似体験に取り組んだのは三里中学校の1年生64人です。サポーターや重りを身に付けゴーグルや耳栓、手袋などでお年寄りの動きにくさ、感じにくさを再現して、日常生活の苦労を疑似体験します。中学生たちは、地域の人たちに手伝ってもらいながら、