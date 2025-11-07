◆女子ゴルフ最終プロテスト最終日（７日、岡山・ＪＦＥ瀬戸内海ＧＣ＝６４６４ヤード、パー７２）４日間７２ホールの戦いが終わり、１８位タイまでの２２人が合格した。埼玉栄高３年の１８歳、伊藤愛華と２０歳のジ・ユアイ（中国）が通算１５アンダーでトップでクリアした。一発合格の伊藤は「今日回っていていい感じだったので、途中から１位を目指して回っていた。有言実行できてうれしい。プロになる前から有名になり