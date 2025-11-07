Ｊ１清水は７日、ＭＦ嶋本悠大がＵ―２２日本代表の欧州遠征（９日〜１９日、イングランド）メンバーに選出されたことを発表した。９月のアジア杯予選にも招集されていたが、けがで辞退していた。選出を受け、練習後に報道陣の取材に応じた嶋本は「うれしいし、結果を残さないといけない。盗めるものは盗んで帰ってきたい」と自分に言い聞かせるように話した。高卒ルーキーは今季Ｊ１で１１試合に出場。８月には３試合連続で先