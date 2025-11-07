高知市の城西公園で11月7日、ボランティアによる市民花壇の植え替えが行われました。高知市の城西公園の北東部分にある7つの市民花壇では、 毎年この時期に市民による花の植え替え作業が行われています。7日は、高知市老人クラブ連合会女性部のメンバーや江ノ口西地区の民生委員など約40人が参加し、パンジーやビオラなど冬の花を中心に7種類・2000ポットを植えていきました。城西公園を美しく彩る市民花壇の花々は、