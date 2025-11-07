来年2月に行われる高知龍馬マラソン2026の参加エントリーが10月末で締め切りとなり、速報値で1万人を超えました。12回目の開催となる高知龍馬マラソン2026は、8月1日から10月31日まで、参加ランナーのエントリーの受付を行なっていました。11月6日、実行委員会事務局は、10月31日の締め切り時点でのエントリー受付状況の速報値を発表。定員1万人としていたフルマラソンの部に1万1316人、定員500人のファン