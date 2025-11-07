全長5m未満都市型SUVベントレーは、2026年発表予定の同社初のフル電動モデル（EV）に関する仕様を一部明らかにした。わずか7分の充電で約160km走行できるとしており、この充電速度は市場最速クラスとなる。【画像】堂々たる風格のラグジュアリーEV【ベントレーEXP 15コンセプトを詳しく見る】全28枚つまり、このモデルは最大300kWの充電速度を実現する可能性がある。現在英国で最も充電速度が速いEVはロータス・エメヤで、最大