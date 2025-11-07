昨年の皇居・乾通りの一般公開＝2024年11月宮内庁は7日、秋の皇居・乾通りの一般公開を29日から12月7日までの9日間実施すると発表した。オオモミジやトウカエデなどの紅葉を眺めながら散策できる。東京駅丸の内側にある坂下門から入り、宮内庁庁舎前を通過して北の丸公園側の乾門へ抜ける約750メートルのルートで、午前9時から午後3時まで入場できる。事前の申し込みは不要。乾通りの一般公開は、上皇さまの80歳を記念して20